Окупанти прорвалися всередину Сєвєродонецька, тривають вуличні бої, - Гайдай

Російським військам вдалося прорватися всередину Сєвєродонецька. Там зв'язавався вуличний бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Голова Луганської області розповів, що окупантам вдалося дещо просунутися всередину Сєвєродонецька. Там наразі - вуличні бої, тож мешканцям міста небезпечно виходити з укриттів.
Також Гайдай прокоментував сьогоднішній обстріл евакуаційної машини під Лисичанськом, де загинув французький журналіст.
"Французький журналіст, дістав поранення патрульний поліцейський, ще один журналіст та перекладачка отримали контузію. Усіх везуть в лікарню в Дніпро", - сказав голова Луганської ОВА.
Нагадаємо, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.
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