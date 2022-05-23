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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область: за добу 11 поранених

Фото: Миколаїв та область під обстрілами окупантів (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область, в тому числі і Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає",- розповіла вона.

За її словами, усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 161 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївську область", - додала Ганна Замазєєва.

Нагадаємо, Миколаїв залишається однією з найгарячіших точок у війні з Росією. Місто щодня піддається обстрілу з території окупованої Херсонської області.

Зазначимо, в ніч на 22 травня окупанти відкрили вогонь по Миколаївській області.

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МиколаївМиколаївська область