Окупанти продовжують використовувати авіабазу під Мелітополем, - CNN

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно мінімум сім вертольотів.

CNN зазначає, що використання авіабази росіянами важливо, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем і частинами "ЛДНР".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться в глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових вертольотів.

Унаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як бази для своїх літаків.