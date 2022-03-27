ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти почали знищувати українські нафтобази і продовольчі склади, - МВС

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 березня 2022 10:08
Окупанти почали знищувати українські нафтобази і продовольчі склади, - МВС Фото: радник глави МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти починають знищувати нафтобази і продовольчі склади України. Таким чином, Росія вирішила розв'язати економічну війну проти України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Вони почали пробувати знищувати нафтобази і продуктові склади. За останні дні нафтобази в Калинівці, продуктові склади в Сєвєродонецьку", - заявив Денисенко.

Він додав, що Україні необхідно розуміти стратегію окупантів.

"Нам потрібно розуміти їх стратегію. Я думаю, що це буде наше ключове завдання в найближчі не тижні, а дні - максимально розосереджувати продукти харчування зі складів і розосереджувати паливо, використовуючи тактику так званих мобільних складів і мобільних баз нафтопродуктів", - заявив радник глави МВС.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Міністерство внутрішніх справ України Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну