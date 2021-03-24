Окупанти засудили кримчанина до в'язниці за участь в "нацбатальйоні"

Йдеться про батальйон імені Номана Челебіджихана. Аблямітову інкримінували "участь в незаконному збройному формуванні".

В "суді" він розповів, що був в офіційно зареєстрованому в Україні цивільному об'єднанні "Аскер", в яке фактично перетворився загін імені Номана Челебіджихана у 2016 році - після того, як йому відмовили у присвоєнні офіційного статусу.

Повідомляється, що проти Аблямітова свідчили кілька людей, які так само перебували у складі батальйону. На засіданні 21 січня відмовився від своїх свідчень раніше судимий за аналогічним звинуваченням Айдін Мамутов. Він розповів, що співробітники ФСБ приносили йому на підпис вже готові протоколи допиту, проте не давали йому їх читати та фактично сфальсифікували матеріали справи.

Батальйон імені Номана Челебіджихана - це кримське добровільне збройне формування, названа на честь першого голови уряду Кримської народної республіки. Воно було створено з учасників акції "Громадянська блокада Криму", які виступали за припинення товарних постачань в Крим з материковою Україною і блокували пропускні пункти з вересня 2015 року. Один з координаторів блокади Криму Ленур Іслямов розповідав, що кримськотатарський батальйон виконує завдання,які поставлені Генштабом, але основне завдання - охорона кордону Криму в самому Криму. Міноборони України відмовилося надати формуванню офіційний статус.