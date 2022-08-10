Окупанти вигадали, як нажитися на мешканцях розбомбленого Сєвєродонецька

В окупованому Сєвєродонецьку, не зважаючи на обіцянки росіян, відновлення зруйнованого житла не буде відбуватись безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая .

За словами очільника області, спочатку росіяни обіцяли все відбудувати швидкоруч, після захоплення та знищення більшої частини міста. З часом місцевим бізнесменам дозволили трохи заробити, продаючи втричі дорого OSB-плити, якими латали не тільки стіни, а і розбиті шибки.

"Зараз в одній із місцевих шкіл почали приймати заяви на отримання будівельних матеріалів для відновлення житла власними силами", - каже Гайдай.

Проте за словами чиновника, більше ніж на банку фарби чи цеглину розраховувати не треба. Також, при отриманні будівельних матеріалів потрібно надавати копії документів, які надалі можуть використати для організації псевдореферендуму.