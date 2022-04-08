Окупанти в передсмертних зверненнях просять дружин не відпускати дітей у армію РФ, - СБУ

Служба безпеки України перехопила розмову окупантів. Зокрема, зараз вони бачать лише два ймовірні шляхи виходу з України, а саме загиблими або пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Також окупанти просять дружин не пускати синів до російської армії, адже на війні їх чекають жахливі втрати.

За словами ворога, після 1-го квітня ситуація погіршилася, адже з його роти залишилося 10 людей, а командування не хоче виводити їх з України.

"У нас два шляхи: або 200-м, або 300-м повернутися додому", - сказав він дружині.

Окрім того, зі сльозами дружина нагадує солдату, що він завжди заспокоював їхню сім'ю та нагадував, що Росія всіх переможе, на що він відповідає, - "більше ні".

"Не слухайте новини та не дивіться", - сказав окупант.

До того ж окупант застерігає дружину, щоб у випадку його смерті, син ніколи не пішов до російської армії:

- Як малий поводиться?

- Та нічого... Бабусі сказав, що йому 6 років і він сам все вирішує.

- Зробіть так, щоб він до армії не пішов.

- Як це зробити?

- Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть призивати, то мамку проси, хай дядька Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє... чого я хочу.