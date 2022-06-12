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Окупанти навмисно вивозять цінності з України, особливо скіфське золото , - The Guardian

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Неділя 12 червня 2022 14:34
Окупанти навмисно вивозять цінності з України, особливо скіфське золото , - The Guardian Фото: окупанти навмисно вивозять цінності з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія направила на тимчасово окуповані території України групу фахівців із завданням вивезти якомога більше історичних цінностей. Про це свідчать дані Міжнародної групи вчених і експертів з цифрових технологій, що відстежують крадіжки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Зараз є дуже вагомі докази того, що це цілеспрямований крок Росії, коли конкретні картини і прикраси вибираються і вивозяться в Росію", - заявив Брайан Деніелс, антрополог, який працює з археологами, істориками і фахівцями з цифрової обробки зображень.

З лабораторії в штаті Вірджинія Деніелс і його колеги спостерігали за розкраданням і знищенням культурних об'єктів з початку вторгнення і виявили закономірності в цих злочинах.

Слід крадіжок значною мірою зосереджений на дорогоцінному скіфському золоті. Це дорогі стародавні філігранні вироби, часто зображують тварин. Їх виготовляли племена, що населяли область Центральної Азії та Східної Європи, колись відому як Скіфія.

"Ці предмети візуально приголомшливі, і зараз так багато повідомлень про крадіжки, що очевидно, що це стратегія. Українці, звичайно, також дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених предметів", - заявив Деніелс.

За його словами, зараз важко сказати, чи була вартість артефактів найбільш важливим фактором для росіян, або предмети були обрані через їх культурного значення.

"Є ймовірність, що це все частина підриву ідентичності України як окремої країни, маючи на увазі законне російське право власності на всі їх експонати", - заявив Деніелс.

Він додав, що крадіжки, як правило, слідують за загрозливими допитами музейних кураторів і зберігачів. Російські спроби знайти і вкрасти заховані артефакти в окупованих українських містах стають все більш рішучими.

"Ми відчуваємо зростаюче занепокоєння за музейних працівників і співробітників охорони, особливо коли вони опиняються за російськими лініями фронту", - сказав Деніелс.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вкрали з музею Мелітополя колекцію Скіфського золота. За фактом порушення законом та звичаїв війни Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

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Російська Федерація Скіфське золото Війна Росії проти України
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