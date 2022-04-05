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Окупанти пошкодили 90% майна, що входить до складу інфраструктури Маріуполя

Фото: інфраструктура Маріуполя пошкоджена на 90% (t. me. polkazov)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові пошкодили 90% майна, що входить до складу інфраструктури Маріуполя. 40% будинків зруйновано в попіл.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"90% - це стільки пошкодженого нашого майна, інфраструктури. Десь 60% інфраструктури - це з прямим попаданням або артилерії, або авіації, або систем залпового вогню, або цих систем "Буратіно", що спалюють будинки. Є 40% будинків, які вже неможливо відновити, тому що вони зруйновані в попіл. Дуже складно бачити і розуміти це", - сказав він.

Бойченко згадав слова жителя Донецька, які переїхав до Маріуполя у 2016 році.

"Він сказав - підкреслю, що це його особиста думка: Маріуполь зруйнували тому, що він став дуже хорошим і став вітриною оновлення українського Донбасу. Адже за останні вісім років нічого в окупованому Донецьку не змінилося. Маріуполь же дуже швидко змінювався, розквітав і розвивався як європейське місто з демократичними принципами, управлінням", - розповів мер.

Він зазначив, що місто розвивалося високими темпами.

"Навіть президент України говорив, що це "маріупольський ефект", який слід поширювати по всій державі. А один з головних гріхів людини - це заздрість. І ця, на жаль, така заздрість зіграла головну роль у руйнуванні нашого міста", - сказав Бойченко.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Маріуполь