Окупанти викрали селищного голову курортної Кирилівки
Російські окупанти викрали селищного голову Кирилівки (Запорізька область) Івана Малєєва. Його відвезли в комендатуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".
Повідомляється, що вчора в Кирилівку заїхало близько 30 російських БТРів, а сьогодні вранці техніка оточила селище, і окупанти почали ходити по домівках. За словами місцевих жителів, військові РФ шукали браконьєрів.
Крім того, вони стріляли в бік рибалок, які сьогодні все ж вийшли в море. А також побили місцевого жителя, забравши з його двору автомобіль і човен.
Пізніше стало відомо про викрадення селищного голови Івана Малєєва, якого відвезли в комендатуру. Місцеві жителі повідомили, що росіяни почали рити окопи навколо курортного селища.
Нагадаємо, російські війська увійшли в Кирилівку в березні, місцева влада відмовилася співпрацювати з окупантами.
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