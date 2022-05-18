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Окупанти викрали у Херсоні співробітника "Суспільне"

Фото: Олексій Воронцов (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Чоловіка викрали з його помешкання. Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія. Де зараз перебуває працівник "Суспільного" - невідомо.

"Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова", - йдеться повідомленні компанії.

Наразі компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

Нагадаємо, з 2 березня 2022 року команда "Суспільне Херсон" працює віддалено і є українським медіа у регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

Станом на зараз приміщення "Суспільне Херсон" контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

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