Окупанти планують захопити гуманітарну колону на виїзді з Харкова, - Верещук

Російські окупанти готують провокацію по маршруту раніше затвердженого гуманітарного коридору з Харкова до Малої Рогані. Ворожі війська хочуть захопити колону та замінувати шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху", - зазначила Верещук
Нагадаємо, сьогодні в Україні працюють 7 гуманітарних коридорів. Зокрема, з Харкова до Рогані та Нової Рогані повинна виїхати гуманітарна допомога.
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