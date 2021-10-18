Окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці

Повідомляється, що сьогодні вдень ще тривав пікет біля офісу моніторингової місії ОБСЄ в Горлівці, який розташовується в готелі "Родина". Однак вдалося досягти угоди, і робота місії буде відновлена.

На території біля готелю вже почали демонтувати наметове містечко.

Зазначимо, блокування місії почалося напередодні, були заблоковані виїзди з готелю. Окупанти погрожували, що не дадуть спостерігачам працювати, поки українська сторона не звільнить затриманого бойовика Андрія Косяка.

У той же час повідомляється, що блокування штаб-квартири ОБСЄ в Донецьку триває вже четвертий день.