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Окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці

Автор: Олександр Мороз

Робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці розблокована. Прихильники окупаційного режиму вирішили зняти блокаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні вдень ще тривав пікет біля офісу моніторингової місії ОБСЄ в Горлівці, який розташовується в готелі "Родина". Однак вдалося досягти угоди, і робота місії буде відновлена.

На території біля готелю вже почали демонтувати наметове містечко.

Зазначимо, блокування місії почалося напередодні, були заблоковані виїзди з готелю. Окупанти погрожували, що не дадуть спостерігачам працювати, поки українська сторона не звільнить затриманого бойовика Андрія Косяка.

У той же час повідомляється, що блокування штаб-квартири ОБСЄ в Донецьку триває вже четвертий день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через те, що її представників заблокували в Донецьку та Горлівці.

МЗС України розцінює цю ситуацію як спробу роздмухати збройний конфлікт.

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