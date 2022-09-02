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Окупанти перекривали Керченський міст для вивезення своїх родин і награбованого

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П'ятниця 02 вересня 2022 20:29
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вивозять награбоване з Херсонської області на територію тимчасово окупованого Криму. Також загарбники вивозять свої родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни - ред.) недарма перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використовувати його реверсно - і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше - награбоване і свої сім'ї", - сказала вона.

Раніше Генштаб повідомляв, що рота окупантів, що базувалася в Херсоні, втекла з міста з награбованим в Україні майном.

Нагадаємо, Гуменюк також зазначила, що наразі на півдні тривають позиційні бої.

Крім того ЗМІ писали, що українські військові завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 росіян, у тому числі-співробітники ФСБ.

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