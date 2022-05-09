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Окупанти після від'їзду колони ООН знову штурмували "Азовсталь", - радник мера

Фото: окупанти знову атакували "Азовсталь" у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують атакувати маріупольську "Азовсталь". Після виїзду колони ООН за межі Донецької області війська РФ знову спробували прорватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм Азовсталі. Зокрема, зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації", - йдеться у повідомленні.

Проте українські захисники зупинили окупантів та відбили чергову ворожу атаку.

Нагадаємо, за даними полку "Азов", який обороняє Маріуполь, бійці ліквідували у блокадному місті понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили.

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МаріупольАзовстальВійна Росії проти УкраїниООН