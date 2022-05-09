Окупанти після від'їзду колони ООН знову штурмували "Азовсталь", - радник мера

Російські окупанти продовжують атакувати маріупольську "Азовсталь". Після виїзду колони ООН за межі Донецької області війська РФ знову спробували прорватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Очікувано, після виїзду колони ООН за межі Донецької області, окупанти почали штурм Азовсталі. Зокрема, зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації", - йдеться у повідомленні.
Проте українські захисники зупинили окупантів та відбили чергову ворожу атаку.
Нагадаємо, за даними полку "Азов", який обороняє Маріуполь, бійці ліквідували у блокадному місті понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили.
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