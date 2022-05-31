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Окупанти відзвітували про відправку в РФ першого судна з вкраденим у Ахметова металом

Фото: окупанти "ДНР" відзвітували про відправку в РФ першого судна з вкраденим металом фото t.me/andriyshTime)
Автор: Олександр Мороз

Російський суховантаж вийшов сьогодні з порту окупованого Маріуполя з вантажем вкраденого в українських власників металопрокату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Це перше судно, яке з вантажем вирушило в рейс з цієї морської гавані після звільнення міста... Завантаження почалося кілька днів тому. Плавкраном вантажилася продукція металопрокату", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні 2500 тонн гарячекатаного листа вийшли з Маріупольського порту, судно попрямувало в Ростов", - уточнив обсяги вкраденого і напрямок його відправки ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Як відомо, раніше директор Маріупольського порту Ігор Барський повідомляв, що окупанти хочуть вкрасти метал на $170 млн, що знаходиться в порту Маріуполя.

За його словами, на території підприємства на початок бойових дій залишалося близько 200 тисяч тонн металу і чавуну вартістю понад 170 мільйонів доларів. Його переважна кількість належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ця продукція готувалася до експорту в Італію та інші країни.

Крім того, бізнесмен Ренат Ахметов повідомляв, що готує судовий позов до РФ, оцінивши збитки ММК ім. Ілліча і "Азовсталь" мінімум в $17-20 млрд.

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Рінат АхметовДНР