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Окупанти вщент зруйнували 9 лікарень. З початку війни загинуло 6 медиків

Фото: з початку війни Росії проти України загинули шестеро медиків (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько

З початку війни Росії проти України загинуло шестеро медиків. Більше сотні лікарень було обстріляно, зруйновано вщент 9 з них.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Російські військові, порушуючи численні міжнародні конвенції, продовжують вчиняти напади на медичні установи. Вбито 6 українських медиків, ще 16 отримали поранення. Обстріляно 135 лікарень, 9 з яких зруйновані вщент. Також під обстріл потрапили 43 автомобілі швидкої допомоги", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, напередодні російські війська обстріляли лікарню в Чернігові, тепер у будівлі розбито всі вікна, а температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів тепла.

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Війна Росії проти УкраїниМінстерство охорони здоров'я України