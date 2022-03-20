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Окупанти оголосили в "ДНР" нову хвилю мобілізації й підняли граничний вік, - Генштаб

Фото: російські найманці у "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти через отримані втрати вирішили поповнити свої війська новими "солдатами" з ОРДЛО. Так, "ДНРівці" вже оголосили ще одну хвилю мобілізації, і незабаром їх приклад наслідують у "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що аналогічне оголошення можуть незабаром зробити і "ЛНРівці".

"Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", - зазначається у зведенні про оперативну обстановку на фронтах.

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих "ЛДНРрівців".

Нагадаємо також, українські військові допускають, що Кремль через серйозні втрати може оголосити в РФ тотальну мобілізацію, пішовши за сценарієм другої чеченської кампанії.

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