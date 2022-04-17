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Окупанти обстріляли житловий сектор у Кремінній, є поранений

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Кремінна, Неділя 17 квітня 2022 08:38
Окупанти обстріляли житловий сектор у Кремінній, є поранений Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 17 квітня здійснили артилерійський обстріл Кремінної. В результаті поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної військової адміністрації.

"17 квітня вранці російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Є щонайменше один поранений. Він вже доставлений в лікарню. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Збиток у житловому фонді встановлюється", - зазначив керівник області Сергій Гайдай.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти бомблять і штурмують Маріуполь, а також готуються до десантної морської операції.

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