Російські військові відкрили вогонь по Сєвєродонецьку. Влучили у дах церкви у Вербну неділю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору", - пише Гайдай.
За його словами, снаряд окупантів влучив у дах церкви.
"Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - додав голова Луганської ОВА.
Фото: окупанти обстріляли церкву в Сєвєродонецьку у Вербну неділю (t.me/luhanskaVTSA)
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