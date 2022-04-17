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Окупанти обстріляли церкву в Сєвєродонецьку у Вербну неділю

Фото: окупанти обстріляли церкву в Сєвєродонецьку у Вербну неділю (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по Сєвєродонецьку. Влучили у дах церкви у Вербну неділю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору", - пише Гайдай.

За його словами, снаряд окупантів влучив у дах церкви.

"Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - додав голова Луганської ОВА.

Фото: окупанти обстріляли церкву в Сєвєродонецьку у Вербну неділю (t.me/luhanskaVTSA)

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