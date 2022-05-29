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Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом

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Кривий Ріг, Неділя 29 травня 2022 20:20
Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом Фото: російські війська обстріляли Дніпропетровську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська сьогодні, 29 травня 2022 року, обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. В основному - по полях.

"Але в Зеленодольській громаді влучили по населеному пункту. Там пошкоджено господарські будівлі та один житловий будинок. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В інших районах області день пройшов спокійно", - додав Лукашук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти біля кордону в Чернігівській та Сумській областях. За інформацією військових, обстріли велися з мінометів.

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