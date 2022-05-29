Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом

Російські війська сьогодні, 29 травня 2022 року, обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі (Дніпропетровська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. В основному - по полях.

"Але в Зеленодольській громаді влучили по населеному пункту. Там пошкоджено господарські будівлі та один житловий будинок. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В інших районах області день пройшов спокійно", - додав Лукашук.