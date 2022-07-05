Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів: пошкоджена лінія електропередач

Російські війська здійснили мінометний обстріл Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки і лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, що сьогодні, близько 04:30, російські війська обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Шосткинського району.
Через обстріли було пошкоджено 6 приватних будинків та лінію електропередач.
На даний момент на місці працює поліція. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, за ніч та ранок 5 липня окупанти 60 разів вдарили по Сумській області.
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