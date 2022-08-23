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Окупанти обстріляли Сумську область: було понад 80 прильотів

Фото: Окупанти обстріляли Сумську область: було понад 80 прильотів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська обстріляли 4 громади Сумської області. Загалом було понад 80 прильотів, внаслідок чого лінія електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни завдавали ударів по Есманській, Миропільській, Краснопільській та Великописарівській громадах.

"Внаслідок мінометного обстрілу Есманської громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж", - йдеться в повідомленні.

За добу росіяни гатили по області з мінометів, та ствольної артилерії. Жертв та постраждалих внаслідок цього зафіксовано не було.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли Сумську область з міномета.

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