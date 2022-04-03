Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. Серед поранених діти

Російські окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова. Серед постраждалих є діти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Обстріл відбувся ввечері 3 квітня.
Як відзначають у медичній сфері, внаслідок обстрілу є загиблі й поранені. Серед останніх - діти.
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