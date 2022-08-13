Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області: що відомо

Російська армія в черговий раз обстріляла прикордоння Сумської області. Вранці 13 серпня ворог вдарив по Шосткинському району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Вранці росіяни почали гатити по Шосткинському району: з половини дев'ятого, з мінометів і артилерії", - розповів він.
Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території.
Нагадаємо, вчора росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіях п'яти громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 прильотів.
Днем раніше окупанти випустили по області близько 200 мін і снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.