RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли селище в Херсонській області, є загиблі

Фото: окупанти обстріляли селище в Херсонській області, є загиблі (mill.ru)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти обстріляли селище Білозерка в Херсонській області. Загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Унаслідок атаки також отримали поранення три людини.

"21 травня російські військові обстріляли селище Білозерка в Херсонській області... Серед загиблих підлітки - хлопець і дівчина, вчителька. Відомо про трьох поранених", - йдеться в повідомленні.

Жителі селища повідомили, що чули два прильоти в районі вулиць Херсонської та Соборної. Перебиті газові труби. Одна з поранених - дівчинка 12 років.

Люди повідомили також, що приблизно через пів години після обстрілу в селище приїхала знімальна група пропагандистів.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники готують так званий "престур" для російських та іноземних засобів масової інформації в українські тимчасово окуповані міста півдня. Відправляти журналістів планують з Ростова-на-Дону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область