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Окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджено житлові будинки

Фото: наслідки обстрілу Покровська (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська обстріляли Покровськ (Донецька область), в результаті пошкоджено 16 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління ДСНС у Донецькій області.

Повідомляється, що противник сьогодні обстріляв колишню будівлю Палацу культури, згоріли два вантажні автомобілі, які знаходилися поруч.

"Станом на 16:00 пожежу у вантажних автомобілях ліквідовано, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються. Пошкоджено 16 приватних житлових будинків", - додали рятувальники.

Фото: наслідки обстрілу Покровська (facebook.com/DSNSDon)

Нагадаємо, згідно вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом дня українські сили відбили кілька штурмів під Бахмутом і не дали противнику захопити Вуглегірську ТЕС.

Крім того, сьогодні українські засоби ППО збили кілька російських ракет.

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ПокровскВійна Росії проти України