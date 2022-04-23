Окупанти знову обстріляли населені пункти Криворізького району, - Вілкул

Російські війська знову обстріляли населені пункти в Криворізькому районі Дніпропетровської області на адмінкордоні з Херсонської. В результаті ворожої атаки, жертв, на щастя, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізької МВА Олександра Вілкула.