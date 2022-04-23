RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову обстріляли населені пункти Криворізького району, - Вілкул

Фото: Олександр Вілкул, голова Криворізької ГВА (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська знову обстріляли населені пункти в Криворізькому районі Дніпропетровської області на адмінкордоні з Херсонської. В результаті ворожої атаки, жертв, на щастя, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізької МВА Олександра Вілкула.

"Ворог продовжує постійні обстріли населених пунктів на кордоні з Херсонською областю. Сьогодні були обстріляні Велика Костромка, Мала Шестерня і ряд інших, жертв немає", - йдеться в публікації чиновника в Telegram.

Також він зазначив, що ситуація в Кривому Розі та у Криворізькому районі є стабільною.

"Далекі рубежі оборони проходять всередині Херсонської області. Наші Збройні Сили героїчно виконують свій обов'язок. Триває будівництво укріплень і посилення нашої оборони", - повідомив Вілкул.

Нагадаємо, раніше війська РФ 21 квітня завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки постраждали п'ятеро людей - двоє чоловіків і три жінки.

Перед цим російські війська обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ Дніпропетровської області - в місті пропала електрика і водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ВілкулДніпропетровська областьВійна Росії проти України