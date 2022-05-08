Окупанти обстріляли Луганську область, під завалами опинилися 11 осіб, - глава ОВА

Російські військові знову обстріляли Луганську область. У Шипилівці зруйновано двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Крім того, чотири будинки пошкоджені в Рубіжному, дев'ять - в Сєвєродонецьку, ще два - в Лисичанську. Евакуйований один поранений.

Зазначимо, що за попередніми даними, від авіаудару по школі в Білогорівці Луганської області загинули 60 осіб.

Ми також писали про те, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили 9 атак ворога, а також знищили ворожу техніку.

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