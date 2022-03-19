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Окупанти обстріляли з "граду" село в Дніпропетровській області

Фото: Окупанти обстріляли з "граду" село в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстріляли з граду село Велика Кастромка. Обійшлося без жертв серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкула.

"Також о пів на дев'яту вечора вдарили орки по Великому Кастромку, це передмістя Зеленодольська. Розбили один будинок, трохи постраждала вулиця, газопровід. Але, дякувати Богу, теж без жертв. Відпрацювала та все загасила наша пожежна служба",- заявив Вілкул.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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