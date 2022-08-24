Окупанти обстріляли ще один район Харкова

За його словами, що "Прильоти" були відразу за кількома адресами.

"Тепер під обстрілом Новобаварський район. Прильоти за кількома адресами. Про постраждалих на цей час інформації немає", - повідомив Терехов.

Зазначимо, що окупанти з вечора вже чотири рази обстріляли Харків. Був "приліт" до Шевченківського району, там почалася пожежа.

Пізніше ворог вдарив по Запоріжжю. Там зафіксовані" Прильоти "у двох районах. Були чутні звуки вибухів у Дніпрі.

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