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Окупанти обстріляли з авіації та корабельної артилерії населені пункти Одеської області

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Вівторок 15 березня 2022 20:30
Окупанти обстріляли з авіації та корабельної артилерії населені пункти Одеської області Фото: окупанти обстріляли з авіації та корабельної артилерії населені пункти Одеської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вдалися до обстрілу з авіації та корабельної артилерії двох населених пунктів в Одеській області. Є поранені серед українських захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка.

"З ранку по одному із наших населених пунктів (Одеської області -ред.) були нанесені ракетні удари ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених Близько 14:00 по іншому населеному пункту, противник відкрив вогонь із корабельної артилерії використавши близько 90 снарядів. Але наші воїни гідно тримають оборону",- заявив Марченко.

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