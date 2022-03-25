Окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет. Жителів закликають ховатися в притулках

Вінницька область знаходиться під ракетним обстрілом російських військ. Жителів регіону просять не ігнорувати повітряну тривогу і ховатися в притулках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОДА Сергія Борзова в Facebook.
"Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся в укриття і бомбосховища", - заявив він.
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