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Окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет. Жителів закликають ховатися в притулках

Фото: окупанти обстрілюють Вінницьку область з ракет (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Вінницька область знаходиться під ракетним обстрілом російських військ. Жителів регіону просять не ігнорувати повітряну тривогу і ховатися в притулках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОДА Сергія Борзова в Facebook.

"Ми знаходимося під ракетним обстрілом. Тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся в укриття і бомбосховища", - заявив він.

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Війна Росії проти УкраїниВінницька область