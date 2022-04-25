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Окупанти знеструмили всю Луганську область, - ОВА

Фото: Луганська область залишилася без електроенергії 25 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вся Луганська область у понеділок, 25 квітня, залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луганської ОВА.

"Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника Луганської області Сергія Гайдая, ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області.

"Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі", - розповів Гайдай.

При цьому в прес-службі ОВА додали, що енергетики вже знайшли альтернативну схему підключення області.

"Необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга подаватиметься по іншій схемі через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі триває подача напруги на ці уцілілі підстанції. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", - наголосив Сергій Гайдай.

До сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки мешканців Луганської області.

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