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Окупанти за ніч випустили понад 60 снарядів по житлових кварталах у Нікополі

Фото: окупанти за ніч випустили понад 60 снарядів по житлових кварталах у Нікополі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 18 липня випустили з РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Попередньо поранено одну людину. Це 75-річна жінка. Вона перебуває в лікарні.

Унаслідок обстрілу зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють мережі, і з'ясовують масштаби руйнувань, повідомив Резніченко.

Додамо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

16 липня ворог випустив по Нікополю 53 ракети, були загиблі та поранені.

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Дніпропетровська область