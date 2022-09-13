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Окупанти за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району: є руйнування

Фото: окупанти за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська протягом ночі шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував "Урагани", "Гради" і важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

Ворожі удари припали по Нікополю, Красногригорівській та Марганецькій громадам. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

"Пошкоджено 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські будівлі та газопроводи. Масштаби пошкоджень уточнюються", - розповів Резніченко.

Фото: наслідки нічного обстрілу Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA)

В інших районах ніч пройшла з сиренами, проте обійшлося без атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. ЗСУ відбили атаки ворога в районах 7 населених пунктів.

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