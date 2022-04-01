Окупанти "призначили" ексдепутата Філіпчука "головою" Каховки

Діючому голові Віталію Немерцю запропонували покинути кабінет.

Філіпчук вже находиться в приміщенні міської ради й викликає працівників до себе по одному, пропонуючи їм "співпрацю".

Також відомо, що окупанти вперше прибули до міста сьогодні зранку й одразу вирушили до адміністрації. В складі їх колони були 2 "тигри" й 2 "кунга".