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Окупанти призначили колишнього мера Херсона "керівником" області

Фото: Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні представили свою "владу" міста Херсон та області. На посаду "керівника" обласної державної адміністрації вони призначили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Геннадія Лагуту.

"Вчора окупанти зайняли приміщення міської ради міста Херсона, зняли всю українську символіку та на охороні поставили своїх військових. Тож сьогодні команда міської ради були вимушена покинути приміщення та працювати в іншому місці. Також стало відомо, що сьогодні окупанти та їх колаборанти провели нараду та представили так званих голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобця", - зазначив Лагута.

Також він повідомив, що обласна та міська влада були вимушені покинути Херсон після того, як російські окупанти захопили будівлю міськради.

Варто зазначити, що Володимир Сальдо тричі обирався мером Херсона. У 2014 році він втік до Російської Федерації, де давав коментарі пропагандистам.

Нагадаємо, вчора російські військові захопили будівлю міської ради Херсона.

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ХерсонВійна Росії проти України