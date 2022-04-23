RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено житловий будинок

Фото: пуск ракети "Калібр" із російського бойового корабля (youtube.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти вдень 23 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Відомо, що спалахнули пожежі і про потрапляння в житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

В Одесі пожежа, пошкоджено житловий будинок, повідомляє видання. Користувачі соцмереж повідомляють про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

У місті чути вибухи. Відомо, що система протиповітряної оборони збила ворожу ракету.

Жителів Одеси закликають залишатися у укриттях. Також городян просять не знімати наслідки ворожого обстрілу і не викладати їх в інтернет.

Оновлення

Ракетний удар по Одесі підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Там зазначили, що є влучення до об'єктів інфраструктури. Одесити попередили, що небезпека не минула.

Війна Росії проти України йде 59-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в УкраїніВторгнення Росії до України