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Окупанти завдали ракетного удару по місту у Житомирської області: у будинках вибило вікна та двері

Окупанти завдали ракетного удару по місту у Житомирської області (facebook.com/zhytomyr.police)
Автор: Тетяна Самарук

Російська війська завдали ракетного удару по околицях Чуднова Житомирської області. Внаслідок цього у у багатоповерхівках та приватних садибах вилетіли шибки й двері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області

Зокрема, опівночі 13 квітня поліцейські виїжджали за викликом до села Чуднівської територіальної громади.

Внаслідок вибуху ракет російських окупантів із приватних і багатоповерхових будинків вилетіли шибки та двері.

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів і порушили провадження за кримінальною частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу - "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Окупанти завдали ракетного удару по місту у Житомирської області (facebook.com/zhytomyr.police)

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню.

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