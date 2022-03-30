Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Дніпру. Наразі подробиці невідомі, однак, як відзначив міський голова Борис Філатов є розуміння "куди й де".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Філатова.
"Фото не постимемо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо", - пише Філатов.
Очікується інформація від військової адміністрації.
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