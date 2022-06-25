RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву: подробиці

Фото: запуск російської ракети (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 25 червня завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру Сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Південь разом з усією Україною перебував під тиском повітряних тривог. Також і по Миколаєву з ранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність постраждалих уточнюється, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони і зони відпочинку мирних городян", - заявила вона.

Також Гуменюк уточнила, що за попередньою інформацією, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.

В результаті обстрілу в Житомирській області загинув військовий, ще один - отримав поранення. Водночас у Чернігівській області втрат не зафіксовано.

Варто відзначити, що за інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ракетні атаки по Україні авіація Росії завдала з повітряного простору Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україніракетный ударМиколаїв