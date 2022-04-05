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Армія РФ перекидає сили на схід для відновлення наступу, - Генштаб ЗСУ

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 07:20
Армія РФ перекидає сили на схід для відновлення наступу, - Генштаб ЗСУ Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Російська армія здійснює перегрупування військ і зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході України. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Триває переміщення виведених з Полісся підрозділів у нові райони оперативного призначення. Частина підрозділів після завершення відновлення боєздатності будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ.

Відзначається рух колон озброєння і військової техніки по території республіки в напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ і Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків і вертольотів Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації перебазована з аеродромів Республіки Білорусь на територію Росії.

Російські війська продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі знищують житлові квартали та інфраструктуру міста. Для поліпшення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в Ізюмі.

На Донецькому і Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна і Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.

На Південнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. У районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.

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