RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти почали завзято шукати коригувальників та партизанів у Херсонській області

Фото: окупанти шукають коригувальників та партизанів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти посили фільтраційні заходи та з ще більшим завзяттям шукають коригувальників та партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Орки посилюють фільтраційні заходи. Дуже багато повідомлень про обшуки, що проводяться", - розповів він.

Насамперед за його словами, фільтрацію посилили у районах переправ та поблизу великих військових об'єктів

"Шукають коригувальників та партизанів", - додав Соболевський.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються посилити своє угруповання у Херсонській області. Ворог туди перекинув "кадирівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область