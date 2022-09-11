Окупанти почали завзято шукати коригувальників та партизанів у Херсонській області

Російські окупанти посили фільтраційні заходи та з ще більшим завзяттям шукають коригувальників та партизанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"Орки посилюють фільтраційні заходи. Дуже багато повідомлень про обшуки, що проводяться", - розповів він.
Насамперед за його словами, фільтрацію посилили у районах переправ та поблизу великих військових об'єктів
"Шукають коригувальників та партизанів", - додав Соболевський.
Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.
Нагадаємо, російські окупанти намагаються посилити своє угруповання у Херсонській області. Ворог туди перекинув "кадирівців".
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