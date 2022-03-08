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Окупанти розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - полк "Азов"

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Маріуполь, Вівторок 08 березня 2022 12:37
Окупанти розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - полк "Азов" Фото: окупанти розпочали атаку на Маріуполь під час евакуації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти після відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі почали атаку на місто. Загарбники не випускають мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полку "Азов".

Зазначається, що для безпечної евакуації населення українські військові розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження та підготували маршрут для виїзду. Проте Росія знову зірвала домовленості та почала атаку Маріуполя.

"Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що російська сторона погодила створення гуманітарного коридору Маріуполь - Запоріжжя.

Також зазначимо, що сьогодні запрацював зелений коридор в Сумах.

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