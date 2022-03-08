Окупанти розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, - полк "Азов"

Російські окупанти після відкриття гуманітарного коридору в Маріуполі почали атаку на місто. Загарбники не випускають мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу полку "Азов" .

Зазначається, що для безпечної евакуації населення українські військові розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження та підготували маршрут для виїзду. Проте Росія знову зірвала домовленості та почала атаку Маріуполя.

"Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.