RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти в Маріуполі блокують спроби уникнути "евакуації" до РФ, - радник мера

Фото: маріупольців депортують на територію РФ (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти в Маріуполі під виглядом евакуації депортують населення на територію Російської Федерації. Причому про кінцевий пункт говорять людям вже при посадці в автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, автобуси подають і оголошують про "евакуацію" в районі "Метро".

"При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім в Росію. Російські військові та офіційні волонтери блокують будь-які спроби покинути місце і відмовитися від евакуації", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Маріуполя масово вивозять чоловіче населення, яке після фільтраційних заходів готують до мобілізації для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольевакуація