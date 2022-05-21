Окупанти в Маріуполі блокують спроби уникнути "евакуації" до РФ, - радник мера

Російські окупанти в Маріуполі під виглядом евакуації депортують населення на територію Російської Федерації. Причому про кінцевий пункт говорять людям вже при посадці в автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім в Росію. Російські військові та офіційні волонтери блокують будь-які спроби покинути місце і відмовитися від евакуації", - зазначив Андрющенко.

За його словами, автобуси подають і оголошують про "евакуацію" в районі "Метро".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Маріуполя масово вивозять чоловіче населення, яке після фільтраційних заходів готують до мобілізації для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.