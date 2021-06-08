Окупанти в Криму відкриють військовий центр для дітей

Окупаційна влада в Криму під містом Саки має намір створити "військово-патріотичний центр "Авангард". Орган окупаційної адміністрації "Рада міністрів" виділив землю під проект.
Про це повідомляє російське видання "КрымІнформ".
"Пропонується здійснити прийняття з муніципальної власності муніципального утворення Оріхівське сільське поселення Сакського району Республіки Крим у державну власність республіки Крим земельних ділянок з метою створення регіонального цілорічного навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання "Авангард", - заявили окупанти.
Під створення центру хочуть виробити дві сусідні земельні ділянки. Одну площею 6,2 гектара з видом дозволеного використання для "будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів". Другу - площею 3,9 гектара з видом дозволеного використання "спорт".
Нагадаємо, з 7 до 21 червня припинено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка". Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ.
При цьому інші два КПВВ - "Чонгар" і "Каланчак" - продовжать працювати в штатному режимі.