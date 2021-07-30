Окупанти в Криму видобули першу партію води з дна Азовського моря

Окупаційна влада в Криму видобула першу партію питної води з дна Азовського моря. Зразки направили на перевірку в Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За словами російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна, воду перевірять на якість в спеціалізованій лабораторії.
"Ми точно знайшли воду на глибині 100 метрів... Вода там точно є, інше питання - якість", - додав він.
Нагадаємо, ще в травні російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути стародавні русла річок Дон і Кубань.