RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти в Криму видобули першу партію води з дна Азовського моря

Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в Криму видобула першу партію питної води з дна Азовського моря. Зразки направили на перевірку в Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами російського віце-прем'єра Марата Хуснулліна, воду перевірять на якість в спеціалізованій лабораторії.

"Ми точно знайшли воду на глибині 100 метрів... Вода там точно є, інше питання - якість", - додав він.

Нагадаємо, ще в травні російське науково-дослідне судно почало буріння свердловин в Азовському морі для пошуку прісної води для окупованого Криму. Передбачається, що під морем можуть бути стародавні русла річок Дон і Кубань.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримАзовское мореВодопостачання