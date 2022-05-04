RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти під Ізюмом намагаються перехопити ініціативу. Б'ють артилерією по ЗСУ

Фото: окупанти під Ізюмом намагаються перехопити ініціативу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються перехопити ініціативу у напрямку Ізюм - Барвінкове. Відкривають вогонь з артилерії по позиціях наших захисників..

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм - Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька", - пише пресслужба Генерально штабу.

Війна Росії проти України триває сімдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація