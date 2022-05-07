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Окупанти шукають будь-які способи уникнути участі у війні: ГУР перехопило розмову

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Субота 07 травня 2022 22:10
Окупанти шукають будь-які способи уникнути участі у війні: ГУР перехопило розмову ГУР опублікувало розмову окупантів (militarist.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях. Зокрема, вони чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

В перехопленій телефонній розмові двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України. Найімовірніший з них - відмова від участі у війні. Також ворог скаржаться на неочікувано сильну українську армію.

Окрім того, зазначається, що окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії.

"Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена "в кільці". На що отримує відповідь: "В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю", - повідомляє ГУР.

Раніше СБУ опублікувала розмову окупантів, де вони заявляють, що опір ЗСУ у Харківській області деморалізував їх.

Також ми писали, що російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні.

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